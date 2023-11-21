Milletvekili Tüfenkci Şehir Hastanesi’nin ayrıntılarını açıkladı

Toplam yapımı planlanan yatırım sayınının 50 olduğunu belirten Tüfenkci,
“Sağlık Bakanlığı tarafından İlimiz genelinde toplam yapımı planlanan yatırım sayısı 50’dir. Bu yatırımlardan Battalgazi Alacakapı Sağlık Merkezinin ve Yeşilyurt Fahri Kayahan 9 Hekimlik ASM, SHM, 112, ASHİ projelerinin yapımı devam etmektedir. Arapgir 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, TSM, 112 İstasyonu, Yeşilyurt Karakavak 8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Yeşilyurt Tecde 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Yeşilyurt Bostanbaşı Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB), 112 ASHİ ihale aşamasındaki yatırımlarımızdır”
dedi.
13 SAĞLIK YATIRIMININ ARSA TAHSİSLERİ DEVAM EDİYOR
Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,
“13 sağlık yatırımımız arsa ve proje aşamasında olup proje çalışmaları ve arsa tahsisleri devam etmektedir. Bu yatırımların içinde Akçadağ Devlet Hastanesi Ek Binası, Yazıhan Devlet Hastanesi yeni hizmet binası da bulunmaktadır. Yine 6 Şubat depremleri nedeni ile etkilenen bölgelere belediyeler ile yapılan protokoller ile toplamda 20 adet hafif çelikten aile hekimliği planlaması yapılmış olup, 2 aile hekimliği temeli atılmış diğer aile hekimliklerinin temeli de en kısa sürede atılacaktır”
açıklamalarında bulundu.
“MALATYA’MIZA HER ANLAMDA KATKI SAĞLAYACAKTIR”
Yapılması planlanan Şehir Hastanesi ile ilgili de konuşan Tüfenkci,
“İlimizde 9 adet yatırım Sağlık Bakanlığı tarafından planlamaya alınmıştır. Özellikle Malatya Şehir Hastanesi kapsamında Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde yeni yapılacak Genel Hastane, Kalp Damar Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Yataklı Madde Bağımlılığı Merkezi bu yatırımlarımız arasındadır. Bu önemli yatırım depremin etkilediği Malatya’mıza her anlamda katkı sağlayacaktır. Sağlık Bakanımızla yatırımlarımızı konuşmak için planlanmış bir randevumuz da var. Bu konuları daha detaylı görüşme fırsatımız da olacak. Bu anlamda Malatya’mıza her alanda her zaman yatırımın önünü açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum”
şeklinde konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.