21 Kas 2023 - 15:26 - Gündem

Milletvekili Tüfenkci Şehir Hastanesi’nin ayrıntılarını açıkladı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya’daki sağlık yatırımlarıyla ilgili konuşarak, “Sağlık Bakanlığı tarafından ilimiz genelinde toplam yapımı planlanan yatırım sayısı 50’dir. Malatya hali hazırda bir sağlık üssüydü, şimdi inşallah daha da güçlenecek.” dedi. Malatya Sağlık İl Müdürü Erhan Berk ile görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Tüfenkci, yatırımlarla ilgili bilgi verdi.