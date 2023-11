Muhtarlardan İhsan Akın’a plaket takdimi “Çiftçinin ve emekçinin yanında oldu”

Malatya’da muhtar dernekleri tarafından; çiftçiler, yetiştiriciler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara verdikleri destekler ve gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeni ile Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’a plaket takdim edildi. Dün birlik binasında gerçekleştirilen törene Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci, Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salman Şahbaz, Yazıhan Muhtarlar Dernek Başkanı Fahri Güler ve muhtarlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, muhtarlara teşekkür ederek her zaman yetiştiriciler, üreticiler ve çiftçilerin yanında olacaklarını kaydetti.

“BUĞDAY İLE KOYUN GERİSİ KOYUN”

Her zaman Malatya’ya ve ilçelere hizmet edeceklerini söyleyen Akın, “Her platformda söylüyoruz gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz, israf eden iflas eder, üreten hükmeden anlayışı ile üretmemiz ve üretene destek olmamız lazım. Sahada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Buğday ile koyun gerisi oyun diyoruz. Bizim kesinlikle arazilerimizi işlememiz ve çalışmamız lazım. Yeni bir projemiz var bu projemizi de Dünya Bankası destekliyor. Bu anlamda emeği geçen öncelikle Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Tarım Bakanlığımıza, il ve ilçede çalışan tüm kurum ve kuruluşlara, yetiştiricilerimizin yanında olan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“DESTEK OLDUĞUNA ŞAHİDİZ”

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ın her zaman bir proje ile çiftçileri ve hayvancılıkla uğraşanları desteklediğini belirten Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salman Şahbaz, “İhsan Başkanımız göreve geldiği günden bugüne kadar her gün bir proje ve öngörü ile çiftçimize ve hayvancılarımıza destek olduğuna şahidiz. Bir hayvancı olmasak da başkanımızın yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, gerçekten şehrimizde en büyük STK’lardan bir tanesi. Her ay bir proje ile çiftçinin ve hayvancının karşısına çıkıyor. Başkanımıza teşekkür ediyor ve hizmetlerinin devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ÇİFTÇİNİN VE EMEKÇİNİN YANINDA OLDU”

Akın’ın sürekli çiftçinin ve emekçinin yanında olduğunu vurgulayan Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci ise, “Dün olduğu gibi bugün de Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanımız İhsan Akın’ın yanındayız. Pandemi, deprem ve yokluğa rağmen hükümet ile işbirliği yaparak çiftçimizin ve üreticimizin yanında oldu. Hakikaten dağ, dere, taş demeden sürekli çiftçinin ve emekçinin yanında oldu. Göstermiş olduğu özveriden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin” diye konuştu.

Hayata geçirdiği projelerden dolayı Akın’a teşekkür eden Yazıhan Muhtarlar Dernek Başkanı Fahri Güler, “Başkanımız her zaman hayvancılığın gelişmesi noktasında ön sıralarda yer alan projelerle çiftçileri destekliyor. Gelecekte en büyük ihtiyaçlarımızdan biri olan et ve süt ihtiyacının karşılanması için hayvancılığa önem vermek gerekmektedir. Bu noktada birinci önceliğimiz hayvancılık olmalıdır” dedi.

Program muhtarlar tarafından Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’a plaket takdimi edilmesi ve yemek ikramı ile sona erdi.