Depremzede çocuklara bisiklet hediye edildi

Antalya’da “Pedallar iyilik için dönecek mottosuyla” düzenlenmiş olan organizasyondan elde edilen gelirle alınan bisikletlerden 287 adedi Vali Ersin Yazıcı ve Antalya hayırsever iş insanı Haydar Barut tarafından Battalgazi Acıbadem Konteyner kentte çocuklara dağıtıldı.

“YAZICI “ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU HER ŞEYE DEĞER”

Vali Ersin Yazıcı “Çocukların mutluluğu her şeye değer, çocuklarımıza bir nebzede olsa mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Çocuklarımızın yüzünün gülümsemesi bize ümit veriyor. Onları geleceğe güzel bir şekilde hazırlayabilmemiz için moral ve motivasyonunu yüksek tutmamız gerekiyor. Bu vesileyle çocuklara elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.” dedi.

Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar aldıkları bisikletlerle hatıra fotoğrafı çekildiler.

Kaynak: BÜLTEN