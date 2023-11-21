- Gündem

Depremzede çocuklara bisiklet hediye edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklara destek olmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla 600 adet bisiklet depremzede çocuklara hediye edildi. Antalya’da “Pedallar iyilik için dönecek mottosuyla” düzenlenmiş olan organizasyondan elde edilen gelirle alınan bisikletleri çocuklar neşe ile karşıladı.
Depremzede çocuklara bisiklet hediye edildi mask
Depremzede çocuklara bisiklet hediye edildi
Depremzede çocuklara bisiklet hediye edildi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya’da “Pedallar iyilik için dönecek mottosuyla” düzenlenmiş olan organizasyondan elde edilen gelirle alınan bisikletlerden 287 adedi Vali Ersin Yazıcı ve Antalya hayırsever iş insanı Haydar Barut tarafından Battalgazi Acıbadem Konteyner kentte çocuklara dağıtıldı.

“YAZICI “ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU HER ŞEYE DEĞER”

Vali Ersin Yazıcı “Çocukların mutluluğu her şeye değer, çocuklarımıza bir nebzede olsa mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Çocuklarımızın yüzünün gülümsemesi bize ümit veriyor. Onları geleceğe güzel bir şekilde hazırlayabilmemiz için moral ve motivasyonunu yüksek tutmamız gerekiyor. Bu vesileyle çocuklara elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.” dedi.

Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar aldıkları bisikletlerle hatıra fotoğrafı çekildiler.

Kaynak: BÜLTEN
# Pedallar iyilik için dönecek, Asrın felaketi, Vali Ersin Yazıcı, malatya, malatya haber, son dakika

Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL