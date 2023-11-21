Adil Gevrek kendi göbeğini kendi mi kesecek?

Geçtiğimiz hafta Malatya Valisi Ersin Yazıcı’ya ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ziyaretler gerçekleştiren Yeni Malatyaspor yönetimi ödenecek borç miktarı ile alakalı da istişarelerde bulunma adına çeşitli arayışlara da devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan kulübe bir ziyaret gerçekleştirdi. Kulübü ziyarete gelen Abdurrahman Babacan’ı karşılayanlar arasında yönetim değil taraftar ve kulüp müdürü vardı. Dikkat çeken bu ayrıntı sonrası başkan Adil Gevrek umduğunu bulamayınca şehirden ayrılıp kulübü İstanbul’dan mı yönetecek sorusunu akıllara getirmedi değil. Göreve geldiği günden beri gelecek sezona ilişkin yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile alakalı kamuoyunu aydınlatıcı herhangi bir açıklama yok.

Geçtiğimiz hafta istişarelerde bulunmak adına aylar sonra yerel yöneticiler ile bir araya gelen başkan Adil Gevrek’in transfer yasağının kalkmasına ilişkin umduğunu bulamadığı gelen kulis bilgileri arasında yer alırken Gevrek’in bundan sonraki süreç ile alakalı ne yapacağı ise muamma. Depremden etkilenen iller arasında yer alan ve büyük yıkımla birlikte çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği Malatya’da önümüzdeki sezonu heyecanla bekleyen sporseverler giderek umutsuzluğa kapılıyor.

Transfer yasağının kalkması ile adeta yeniden bir takım oluşturacak olan Yeni Malatyaspor’un izleyeceği maddi yol merak edilirken futbolcu transferleri ve bir teknik adam maliyetinin altından nasıl kalkılacağı ise merak edilen sorular arasında yer alıyor. Mahkemelik olan yönetim değişikliği henüz sonuçlanmazken bu belirsizlik yüzünden yönetim içerisinde bulunan iş adamları da elini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Sonuçlanmayan mahkeme süreci dolayısı ile göstermelik yönetim olduğu söylentilerini de kamuoyu tarafından sıkça söylenmekte. Belirsizlik olması dolayısı ile elini taşın altına koymaktan çekinen yönetim aynı belirsizlikle yere yönetimden destek beklentisi içerisinde olması da şaşırtıcı.