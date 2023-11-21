- Gündem

Asgari Ücrette yeni gelişme

ABONE OL Google News Sayfamız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi.
Asgari Ücrette yeni gelişme mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali veren Bakan Işıkhan, asgari ücretin yılda sadece bir kez olacak şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

“İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK”

Asgari ücret toplantılarının aralık ayı içerisinde başlayacağına söyleyen Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vedat Işıkhan, Asgari ücret toplantıları, asgari ücret zammı, son dakika, asgari ücret son dakika

- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL