Sağanak nedeniyle 17 köyün yolu ulaşıma kapandı

Kuvvetli yağışlar, ilçeye bağı Kayadüzü, Çınarlı, Derince, Kaleyolu, Dikbayır, Dörtbölük, Koçkaya, Umurlu, Haydar, Kaşyayla köyü ve grup köy yolunda heyelan ve taş düşmelerine yol açtı.
Yoğun yağışlarda yolları ulaşıma kapanan köylülerin haber vermesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekipleri, köy yollarında temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları başlattı. Yolda kalan bir araç şantiye ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.
Çalışmaların ardından 7 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı kalan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.