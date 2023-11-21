Arı Adam’ın bin kovan arısı selde telef oldu

Bismil'de dün yoğun yağış sonrası meydana gelen selde birçok ev, tarım arazileri ve iş yerleri sular altında kaldı. Selde, Batman’da geçtiğimiz ay gündeme gelen ve binlerce arıyı koruyucu kullanmadan vücudunda taşıyan Mehmet Hadi Yıldırım’ın arı kovanları da zarar gördü.

Bin kovan içerisindeki arıların zarar gördüğü selde, diğer üreticilerin 200 hindi ve bir büyükbaş hayvanı da telef oldu.

Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı