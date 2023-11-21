Türkiye’nin Sibirya’sında kar yağışı

Türkiye'de en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü Sivas’ın İmranlı ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü İmranlı'da ilçe sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı. Yollar ve caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlar kar altında kaldı. Hava sıcaklığın sıfırın altında bir dereceye düştüğü ilçede çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kar kalınlığın 10 santimetreyi buldu ilçede vatandaşlar yağan karın altında çay içerek karın keyfini çıkardı. Öte yandan Sivas kent merkezine de mevsimin ilk karı yağdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı