Feribot seferlerine fırtına engeli

Elazığ ve çevresinde son iki gündür devam eden sağanak, kar ve şiddetli fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar yağışı köylerde ulaşımın aksamasına neden olurken fırtına da feribot seferlerini vurdu. Bu çerçevede Çemişgezek ile Elazığ arasında karşılıklı gerçekleştirilen feribot seferleri yoğun fırtına nedeni ile geçici olarak iptal edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı