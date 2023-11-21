İşte kadınların amigurumi mesaisi

Özelikle Uzak Doğu ülkelerinde geleneksek olarak kullanılan amigurumi tekniği ile yapılan oyuncaklar son yıllarda Türkiye'de de popüler hale geldi. Türk el işi sanatlarında kullanılan sık iğne kullanma tekniği nedeniyle kadınlar tarafından kolayca öğrenilen amigurumi bez bebekler, büyük talep görüyor. Bu çerçevede Elazığ Halk Eğiti Merkezi tarafından amigurumi kursu açıldı. Kursa katılan kadınlar bir yandan amigurumi sanatı ile bez bebek yapımını öğrenirken bir yandan da sosyalleşip stres atıyor. Ellerinde tığ ve şişlerle harıl harıl çalışan kadınlar birbirinden güzel, bez bebekler ortaya çıkarıyor. Kadınlar aynı zamanda yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomilerin katkı sağlıyor.

Öte yandan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, tüm kadınları kurslara katılmaya davet etti.

''HEM SOSYALLEŞİP HEM DE EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR''

Kurs hakkında bilgi veren usta öğretici Betül Çoban, ''Halk Eğiti Merkezi Müdürlüğünde amigurumi kursu veriyorum. Burada 15 aktif öğrencim var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Kurs başlayalı birkaç hafta oldu ama bayağı ilerledik. Bu ürünleri satarak ekonomilerine katkıda buluyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Amigurumide çok farklı figürler var. Hepsini öğrenmeye çalışıyoruz. Bir bebeğin yapımı 1 ile 3 gün arasında değişiyor. Hıza ve büyüklüğü bağlıdır. Amigurumi psikolojik olarak insana çok iyi geliyor. Kafamızı dağıtıyoruz ve evdeki sorunlardan uzaklaşıyoruz. Aynı zamanda amigurumi organik ürünlerdir. Her şeyi kendi elimizle yapıyoruz. Bir fabrikasyon ürün değil. Çocuklarda alırken çok seviniyor. Genelde faklı bir bağ kuruyorlar ve uyku oyuncakları oluyor. Ev hanımları boş zamanlarını burada değerlendiriyor. Aynı zamanda gelir kaynağı yapıyorlar” dedi.

“YURT İÇİ VE DIŞI TOPLU SİPARİŞLERİM OLUYOR”

Kursa katılan 3 çocuk annesi Zülfiye Yatmaz, ''Ben yaklaşık 4 yıldır amigurumi örüyorum. Profesyonel olarak ilk defa Halk Eğitim Merkezi kursuna katıldım. Yurt içi ve dışı toplu siparişlerim oluyor. Hem kafamı dağıtmak hem eve katkı sağlamak için örmeye devam ediyorum. Çok seviyorum ve severek örüyorum. Severek ördüğüm oyuncaklarıma da yansıyor. Aynı zaman hediye de ediyorum. Yapımı zor. Bebeğin boyuna ve ölçüsüne göre değişiyor. Bebeği bitirme sürem bazen 3 gün bazen de bir haftayı buluyor. Tarifi olanlar daha kolay oluyor ama doğaçlama yapılanlar zor oluyor. Yeni şeyler üretmek ve eve katkı sağlamak çok güzel. Kendi paranı kazanmak, çocuklarına ve eşine katkı sağlamak çok güzel. Ben başladığımda amigurumi çok yaygın değildi. Şuanda çok fazla ören kişi var. Başkalarının da örmesi beni motive ediyor. Hocamın da çok faydasını görüyorum” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı