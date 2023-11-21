Komşuda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sağanak yağış dün kent genelinde etkili olurken, yüksek kesimlerde ise yağmur yerini kara bıraktı. Yağışlar birlikte Elazığ İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, köy yollarının kapanmaması için çalışma başlattı. Ekipler gece boyu sahada olurken, çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.