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İşte Doğanşehir’de son durum

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
İşte Doğanşehir’de son durum mask
İşte Doğanşehir’de son durum
İşte Doğanşehir’de son durum
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’da kent merkezi ile kırsal bölgelerdeki ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 142 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yapının da hasar aldığı Doğanşehir ilçesinde de ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ederken, enkazlar kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Yıkımlar esnasında kolluk kuvvetleri güvenlik önlemleri alınıyor.

İlçe genelindeki yıkım çalışmalarını yakından takip eden Doğanşehir Belediye Başkanı Doğanşehir , yıkım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirterek, Doğanşehir’in yeniden imarı ve ihyası için ise var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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