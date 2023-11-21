Katipoğlu Yeşilyurt Belediye Başkanlığına talip oldu 

Aday adaylığı için AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı’nda evraklarını İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı’ya teslim eden Mustafa Katipoğlu, burada yaptığı konuşmada 30 yıla dayanan bir yerel yönetim tecrübesi olduğunu belirterek,

“İlgimizle birikimimizle tecrübemizle çok iyi bir ekip kuracağımıza, ekibimizi kurmaya başladığımızı ve bu ekiple şehrimizin, ilçemizin genel sorunlarını biliyoruz. Hangi noktalara temas edeceğimizi biliyoruz ilçemizin genel sorunlarına çözüm getireceğimizi biliyoruz"

dedi.

Katipoğlu, özellikle 6 Şubat'ta yaşanan depremin şehre büyük zarar verdiğini belirterek "Dünyada hiçbir devlet yok ki bu yükün altından kalksın bunu. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz bunu başarabilirdi” ifadelerine yer verdi.

“EN KISA SÜREDE VAKİT GEÇİRMEDEN İŞE KOYULACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkedeki milli birlik ve beraberlikle deprem yaralarının sarıldığını ifade eden Katipoğlu,

“Bir yandan şehirlerimiz tekrar imar ve ihya ediliyor, inşallah bizler de yerel yönetimlere bu noktada çok iş düşüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilip göreve geldiğimiz takdirde tecrübemizle ve inşallah iyi bir ekiple en kısa sürede vakit geçirmeden işe koyulacağız. İlk günümüzde hayırlı olsun ziyaretlerinden önce ilk önceliğimiz işimiz şehrimiz olacak, ilçemiz olacak. Bizim sevdamız tabii Malatya Yeşilyurt, yıllardır bu şehirde doğduk, büyüdük. Bu ilçede ikamet ediyoruz. Rabbim inşallah muvaffak eder"

şeklinde konuştu.

Şehri imar ederken gönülleri de kazanmaya odaklanacaklarını ifade eden Katipoğlu, Yeşilyurt'ta aç ve açıkta kimsenin kalmaması için engellilerden yaşlılara kadar her kesimi kapsayan bir hizmet anlayışı benimseyeceklerini söyledi.

Yeşilyurt'un her kesimini kucaklayacak projelerinin olduğunu ifade eden Katipoğlu, fiziki yatırımların yanı sıra gönül projelerine de önem vereceklerini dile getirdi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ise Mustafa Katipoğlu'nun belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunun hayırlı olmasını dileyerek, "Rabbim hem kendisi için hem de ilçemiz için hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Şehrimiz için hayırlı hizmetler nasip etsin inşallah el birliğiyle depremde büyük yara alan şehrimizin her bir beldesini her bir mahallesini imar ve inşaata çalışma. Nasip etsin diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN