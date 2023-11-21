21 Kas 2023 - 10:08 - Gündem

Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği, rüzgârın kuzey ve batı yönlerinden kuvvetli olarak eseceği belirtildi.