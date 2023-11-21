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Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği, rüzgârın kuzey ve batı yönlerinden kuvvetli olarak eseceği belirtildi.
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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

Malatya-Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece.

 
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Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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