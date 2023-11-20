Sivas'ta husumetli kavgası

Sivas’ta iki grup arasında çıkan kavgada şahıslar, husumetli oldukları şahsın aracının bıçakla lastiklerini kesip havaya ateş açarak kaçtılar.
Edinilen bilgilere göre, Mehmetpaşa Mahallesi 36-3. Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir grup, husumetli oldukları şahsın 34 ELF 961 plakalı otomobiline taşla saldırıp, bıçakla lastiklerini kesti. Havaya da ateş açtıkları öğrenilen şahıslar, bir otomobile binerek olay yerinden kaçtılar. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.