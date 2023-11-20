Malatya’da 24 Kasım programı 6 Şubat’ta kaybettiğimiz öğretmenler unutulmayacak

Malatya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

Buna göre, 20-24 Kasım haftası boyunca yapılacak etkinlikler şöyle:

- İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince hasta ve emekli öğretmenlere ziyaretler yapılacak.

- 2023 yılında vefat eden öğretmenlerin kabir ziyaretleri yapılacak.

- İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince okul ziyaretleri yapılacak.

DEPREMDE ŞEHİT OLAN ÖĞRETMENLERİN KABİRLERİNE ZİYARET

23 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da 6 Şubat depreminde şehit olan 2023 yılında vefat eden öğretmenlerin kabirleri ziyaret edilecek.

Saat 11.30’da İl Müftülüğü ve Muhammet İkbal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin şehit olan ve vefat eden öğretmenler için hazırladıkları Mevlid programı Karagözler Camii’nde gerçekleştirilecek.

Saat 13.00’te Huzurevi’nde kalan öğretmenler ziyaret edilecek.

Saat 15.30’da 6 Şubat depreminde enkazdan çıkarılan öğretmenler ile yemek programı olacak.

Saat 19.00’da ise Öğretmenler Müzik Korosu etkinliği olacak.

24 Kasım Cuma günü saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılacak.

Saat 10.00’da Vali Ersin Yazıcı’ya ziyaret gerçekleştirilecek.

Saat 10.30’da Kongre ve Kültür Merkezi’nde Öğretmenler Günü etkinlik programı gerçekleştirilecek.

Aynı gün aynı zaman da 6 Şubat depremlerinde şehit olan öğretmenlerin aileleri ile yaralanan öğretmenlere ziyaretler gerçekleştirilecek.