Bu botların öyle bir hikayesi var ki!

Bir fay hattını keşfetmek için tam 1000 kilometre yol yürümüş efsane ismin hatırası olan botların hikayesi bu…

Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Müzesi’nde olan bu botlar Prof. Dr. İhsan Ketin'in… 1939 yılında yaşanan Erzincan depreminden sonra Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı keşfetmek için yaptığı çalışmalar sırasında giydiği botlar…

1000 KİLOMETRE YOL YÜRÜMÜŞ

Botların altında ise şu not yazıyor:

“Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı keşfeden Prof. Dr. İhsan Ketin’e ait botlar ve jeolog çekici. Prof. Dr. İhsan Ketin, 1939 Erzincan depreminden sonra Kuzey Anadolu fay Hattı’nı keşfetmek için yaptığı çalışmalar sırasında bu botları kullanmış ve 1940’lı yıllarda araştırmalarının sonuna kadar Erzincan, Niksar-Erbaa, Ladik, Bolu Gerede hattı boyunca yaklaşık 1000 km yıl yürümüştür.”

6 ŞUBAT’TAN SONRA KIYMETLERİ BİLİNDİ

Yaşanan 6 Şubat depremlerinden sonra jeologların ne kadar önemli bir görev üstlendikleri aslında daha da iyi anlaşıldı. Öyle ki önceden isimleri bilinmeyen birçok yer bilimci şu sıralar herkesin yakından takip ettiği ve ezbere bildiği isimler oldu. Jeolojinin babası olarak adlandırılan Prof. Dr. İhsan Ketin ise Türkiye için çok önemli olan KAF hattını keşfederek bu sayede bugün bilime ışık olmaya devam ediyor.

PROF. DR. İHSAN KETİN KİMDİR?

1914'te Kayseri'de doğan İhsan Ketin, ortaokulu ve liseyi Kayseri'de yatılı-burslu olarak okudu. Sonrasında Atatürk'ün gelişim için başlattığı yurt dışı bursu için başvuruda bulunan Ketin, bursu kazanıp 1932 yılında Almanya'ya gitti. Ünlü jeolog Hans Cloos'un yanında çalışmalarına devam eden Ketin, 1938 yılında doktora tezini tamamladı ve Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsünde yardımcı doçent doktor olarak göreve başlayan Ketin, o sırada 24 yaşındaydı ve ülkenin doktora yapmış ilk jeoloğuydu.

Ülkeye dönüşünün ertesi senesi yaşanan Erzincan deprem felaketi ve 33.000 kişinin ölümü sonucu depremlerle ilgili çalışmalara başlayan Ketin, yurdun çeşitli bölgelerinde irili ufaklı sayısız depremi araştırdı. 1939'da başladığı çalışmalarını 1948 yılında "Anadolu Bloku" adıyla yayınladı ve dünya çapında ses getirmeyi başardı. "Kuzey Anadolu Fay Hattı"nın varlığını kanıtladığı bu makale, özellikle eğitim gördüğü Almanya'da çok büyük ilgi gördü ve bu sayede Ketin'e, jeoloji konusunda üst düzey bir ödül sayılan ‘‘Gustav Steinmann Madalyası’’ verildi.

Not: Fotoğraf İTÜ sosyal medya hesabından alınmıştır.