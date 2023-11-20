Diyarbakır’da okul çatısında yangın çıktı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Avdalı İmam Hatip Ortaokulu’nun çatısında çıkan yangın sonrası öğrencilerin tahliye edilmesiyle itfaiye ekipleri müdahale etti.
Çınar ilçesi Avdalı İmam Hatip Ortaokulu’nun çatısında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan elektrik sonucu yangın çıktı. Okul yönetimi dumanları fark etmesinin ardından itfaiyeye haber verirken, öğrenci ve öğretmenlerin tahliyesi sağlandı.
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, herhangi bir can kaybı ve dumandan etkilenen kişinin olmadığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.