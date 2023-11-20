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Diyarbakır’da okul çatısında yangın çıktı

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Avdalı İmam Hatip Ortaokulu’nun çatısında çıkan yangın sonrası öğrencilerin tahliye edilmesiyle itfaiye ekipleri müdahale etti.
Diyarbakır’da okul çatısında yangın çıktı mask
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Avdalı İmam Hatip Ortaokulu’nun çatısında çıkan yangın sonrası öğrencilerin tahliye edilmesiyle itfaiye ekipleri müdahale etti.
Çınar ilçesi Avdalı İmam Hatip Ortaokulu’nun çatısında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan elektrik sonucu yangın çıktı. Okul yönetimi dumanları fark etmesinin ardından itfaiyeye haber verirken, öğrenci ve öğretmenlerin tahliyesi sağlandı.
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, herhangi bir can kaybı ve dumandan etkilenen kişinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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