O şehirde eğitime iki gün ara verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 21 Kasım Salı günü ve 22 Kasım Çarşamba günü ilçede bulunan tüm resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime iki gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada,
"Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen Kdz. Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım 2023 Salı günü ile 22 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime iki gün süreyle ara verilmiştir. Kdz. Ereğli ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır"
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.