20 Kas 2023 - 21:43 - Eğitim

O şehirde eğitime iki gün ara verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle eğitime iki gün ara verildi. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 21 Kasım Salı günü ve 22 Kasım Çarşamba günü ilçede bulunan tüm resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime iki gün süreyle ara verildiği belirtildi.