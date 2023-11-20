Buzlanan yollarda araçlar mahsur kaldı

Kars’ta aniden bastıran kar ve tipi ulaşımı felç etti.

Kars-Digor-Iğdır karayolunda kar ve tipi ile birlikte yaşanan buzlanma nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Saatlerce bekleyen araçlar kepçelerle çekilerek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Bir tırın kayarak yolu kapatmasından dolayı trafiğe kapanan karayolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kayan tır kepçe vasıtasıyla kurtarılarak yoluna devam etti. Karayolunda mahsur kalan çok sayıda sürücü ise araçlarını kendi imkanlarıyla kurtarırken, bazı sürücüler ise geri dönerek ters yönden yollarına devam etti.

Kars-Digor-Iğdır karayolunun Tekneli köyü mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı da durma noktasına getirdi. Buzlanan yolda araçlar kontrollü bir şekilde seyrederken, karayolunda karayolları ekipleri de çalışma yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı