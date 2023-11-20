Bingöl-Erzurum karayolu açıldı

Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Bingöl-Erzurum karayolunun ekiplerin yoğun çalışması ile yeniden açıldığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

"Bingöl-Erzurum devlet yolunun 0-15 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.15 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır"

denilmişti.

Yolu açmak için iş makinaları ile çalışma başlatılmıştı.

Bingöl Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada,

"Sürücülerimizin dikkatine. Bingöl-Erzurum devlet yolunun 0-14 kilometreleri arası saat 18.30 itibarıyla tırlar hariç araç trafiğine açılmıştır"

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı