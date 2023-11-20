Türkan Şoray’a “Onur Nişanı” verildi

Ünlü sinema sanatçısı Türkan Şoray’a Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından “Onur Nişanı” takdim edildi.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 17 Kasım’da başlayan ve yarın sona erecek olan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali çerçevesinde ünlü sinema sanatçısı Türkan Şoray'a Türk Dünyası kültür ve sanatına yapmış olduğu üstün katkılarından dolayı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından “Onur Nişanı” takdim edildi. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev yaptığı açıklamada,
“Türkan Şoray, Türk sinemasının en önemli kadın oyuncularından biri olmanın yanı sıra kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda her daim çaba sarf eden bir kültür elçisidir. Tebrik ediyorum''
ifadelerini kullandı.
Şoray ise yaptığı açıklamada, Onur Nişanı'nın ilk Türk iş birliği örgütü olan TÜRKSOY tarafından verilmesinden dolayı onur duyduğunu, kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.