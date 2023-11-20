Ankara’ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’nin acı haberi, Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle yaşanan temas sonucu Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’nin şehit olduğunu açıkladı. Şehidin acı haberi, Keçiören ilçesi Bağlum semtinde yaşayan ailesine verildi. Şehit evinin önüne taziye çadırları kuruldu. Şehit Köse’nin cenazesinin yarın Ahmed Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.