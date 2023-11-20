Malatya’da yoldan çıkan TIR şarampole düştü

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir TIR, karşı şeride geçerek şarampole düştü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde TIR’ın karşı şeride geçerek şarampole düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Nihat Ç. idaresindeki 06 EZ 6112 plakalı TIR, Reşadiye mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole düştü.

Yaşanan kazada yaralanan sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı