Malatya’da yoldan çıkan TIR şarampole düştü

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir TIR, karşı şeride geçerek şarampole düştü.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde TIR’ın karşı şeride geçerek şarampole düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Nihat Ç. idaresindeki 06 EZ 6112 plakalı TIR, Reşadiye mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole düştü.
Yaşanan kazada yaralanan sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.