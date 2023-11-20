Malatyalı Vekilden açıklama Mücbir sebep süresi uzatılıyor mu?

Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da halen devam eden mücbir sebep uygulaması 30 Kasım 2023 itibariyle sona eriyor. Bu sürenin uzatılması istenirken AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan çok önemli bir açıklama yaptı.

Yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından 4 il için uzatılan mücbir sebep süresi sona ermesine az bir süre kalırken Malatya’da bunun uzatılmasına ilişkin talepler bulunuyor. Bu kapsamda bir son dakika gelişmesi yaşandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,

“Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Zekeriya Kaya ile bir araya geldik. Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da halen devam eden mücbir sebep uygulaması 30 Kasım 2023 itibariyle sona erecek. Geçen hafta Malatya'da ticaret ve sanayi dünyasından farklı temsilcilerle görüştüğümüzde kendileri bu uygulamanın bir müddet daha devam etmesinin şehrin ekonomisi ve ticareti için önemli olacağını belirterek bizden bu yönlü bir talepte bulunmuşlardı. Bu anlamda; Sayın Bakan Yardımcımız ile olan görüşmemize binaen, şehirden gelen verileri baz alarak bir değerlendirme yapılacak ve verilerin bu talebi desteklemesi halinde mücbir sebep uygulaması uzatılacak. Hayırlar getirsin. Sayın Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda dostum Zekeriya Kaya Beyefendiye teşekkürlerimle”

ifadelerine yer verdi.