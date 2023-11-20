Çocuk hakları günü farkındalık etkinliği

Sevil Nur Yalınkılıç Özgül, “İl Başkanımız Sayın Gökhan Gök beyefendi de kadınlarımızın hem sosyal hem siyasal anlamda daha faal olması açısından bize her zaman sonsuz destek veriyor, sizlerin huzurunda İl Başkanımız Sayın Gökhan Gök Beyefendiye de teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamalarında bulundu.

ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ İÇİN BİR ARAYA GELDİK

KAÇEP Birim Başkanı Yalınkılıç Özgül, “Hepinize özellikle zorlu hava şartlarına rağmen teşrif ettiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından sorumlu il başkan yardımcısı Av. Sevil Nur Yalınkılıç Özgül. Birimimizin isminden de anlaşıldığı üzere kadın, aile, çocuk ve engelliler hakkında farkındalık yaratmak için elimizden gelenden fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. İl Başkanımız Sayın Gökhan Gök beyefendi de kadınlarımızın hem sosyal hem siyasal anlamda daha faal olması açısından bize her zaman sonsuz destek veriyor, sizlerin huzurunda İl Başkanımız Sayın Gökhan Gök Beyefendi’ye de teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“HER DAİM ÇALIŞIYORUZ”

Özgül katılım sağlayanlara teşekkür ederek, “Bugün de çocuk hakları sözleşmesinin Birleşmiş Milletlerde kabulü ile bilinen Çocuk Hakları günü için bir araya geldik. Konuşmacımız KAÇEP birimimizde yer alan Av. Günel Farzalıyeva Doğan‘a da müteşekkiriz. Malatya ilinde zorlu deprem şartlarında Milliyetçi-Ülkücü Hareket olarak her daim çalışıyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Sözü hem meslektaşım hem ülküdaşım Av. Günel Farzalıyeva Doğan’a bırakıyorum” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı KAÇEP Birimi yönetim kurulu üyesi Av. Günel Farzalıyeva Doğan’ın yaptığı “Çocuk Hakları” konulu sunumun ardından program tamamlandı.

Kaynak: BÜLTEN