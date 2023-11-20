- Gündem

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinden Şehit Haberi

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’nin şehit olduğu haberini verdi. Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre askerimiz Piyade Üsteğmen Abdullah Köse, terör örgütü ile girilen çatışmada şehit oldu.
Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinden Şehit Haberi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Milli savunma bakanlığı, Şehit, son dakika, Pençe-Kilit Operasyonu

- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL