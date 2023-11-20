“Olmazsa olmazımız barınma sorununu çözmek”

Yeşilyurt ilçesi için Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Yüksek İnşaat Mühendisi Selim Pilten, BUSABAH Medya’yı ziyaret ederek seçim çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ortak bir akıl ile çalışmalar yürüteceklerini vurgulayan Pilten, sadece bir kurumun ya da kesimin değil Yeşilyurt için doğru olan ne ise o yönde karar alacaklarının altını çizdi.

“ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ”

Yeşilyurt’u tekrar ayağa kaldırmak için belediye başkanlığına aday adayı olduğunu söyleyen Pilten,

“Uzun yıllardır belediyecilik kimliğimiz var. Belediye içerisinde, Büyükşehir olmadan önce de görevlerim vardı. Teknik başkan yardımcılığı yaptım, imar, plan-bütçe ve hukuk komisyonunda yer aldım. Mesleki anlamda da ciddi tecrübelerimiz var. Bu birikimlerimin tamamını Yeşilyurt’daki hemşehrilerimle paylaşmak sureti ile hep beraber Yeşilyurt’u tekrar ayağa kaldırmak adına böyle bir yola çıktık. Yeşilyurt’u ortak akılla yöneteceğiz, ortak akılla beraber çok güzel işler ortaya çıkaracağız. Yeşilyurtumuz için doğru olan şeyleri hep beraber yapmak sureti ile görevimizi ifa etmeye çalışacağız. Ekibimiz ve projelerimiz hazır. Yıllardır elde etmiş olduğumuz birikimimizi içler acısı halde olan ve yüreğimizi sızlatan Yeşilyurtumuzu tekrardan ihya ve inşa edebilmek adına kullanacağız”

şeklinde konuştu.

“ORTAK KARAR ALACAĞIZ”

Yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini dile getiren Pilten,

“Yapılan hataları tespit edip aynı hataları biz yapmayacağız. Aynı çukura 2. kez düşmeyeceğiz. Yönetmelikler çok hızlı değişiyor, bizim yaşadığımız depremdeki yönetmelik değerlerinin yaklaşık 3-4 katı büyüklüğünde deprem yaşandı. Haliyle yönetmelik kendini yenilediği için öncelikle biz personelimizle beraber personelimizi eğitmek sureti ile yönetmeliğe ve çağın gerekliliğine hazır olmamız gerekecek. En önemli unsurların başında bizim için personelimiz geliyor, onlara sahip çıkarak, eğitip geliştireceğiz. Sonra Büyükşehrimizle uyumlu bir çalışma süreci içerisinde olmamız gerekiyor. Sadece bir kesimin, kurumun ya da birilerinin istediği olmayacak, Yeşilyurt için doğru olan ne ise ortak karar alacağız ve o şekilde, o yol üzerinde devam edeceğiz”

ifadelerine yer verdi.

“YEREL AKTÖRLERİ DEVREYE ALACAĞIZ”

Yeşilyurt için olmazsa olmazlarının vatandaşların barınma sorununu çözmek olduğunu kaydeden Pilten,

“Bizim için olmazsa olmaz insanlarımızın, memleketin barınma sorununu çözmek. Bu da imardan geçiyor. Devletimiz çok güçlü; ama herkese yetişme şansı yok. Biz burada yerel aktörleri devreye alacağız. Yerel müteahhitlerle 4-5 katlı yapıları ayağa kaldırmamız lazım. Olmazsa olmazımız barınma sorununu çözmek”

açıklamasında bulundu.