A Milli Futbol Takımı, liderlik için Galler deplasmanında

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. ve son maçında yarın TSİ 22.45’te Cardiff City Stadyumu’nda Galler ile karşılaşacak. Milliler grupta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Galler ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 11 puanla 3. sırada yer alıyor.

Almanya’da düzenlenecek turnuvanın biletini daha önce alan ay-yıldızlılar, Galler müsabakasından galip yada berabere ayrılması durumunda grubunu lider tamamlayacak. Yenilmesi durumunda, Hırvatistan - Ermenistan maçının sonucuna göre gruptaki sıralaması belli olacak.

9. RANDEVU

A Milliler bugüne kadar Galler ile 8 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 3 galibiyet elde ederken, 4 kez de yenildi. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Milliler, Galler ağlarını 9 kez havalandırırken, kalesinde de 12 gol gördü.

İki ülke son olarak 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun’da karşılaştı ve ay-yıldızlılar 2-0 galip ayrılırken, golleri Umut Nayir ve Arda Güler kaydetti.

MİLLİLERİN 622. MÜSABAKASI

A Milli Futbol Takımı, Galler mücadelesiyle tarihindeki 622. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 340’ı resmi, 281’i özel olmak üzere toplamda 621 karşılaşmada 1’i hükmen olmak üzere 242 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar, 233 mağlubiyet ve 146 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 850 gol kaydederken, kalesinde ise 887 gole engel olamadı.

VİNCENZO MONTELLA 4. MAÇINDA

Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı’nın başına getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, oynadığı 2’si resmi, 1’i özel olmak üzere toplam 3 maçtan da galip ayrıldı.

2023 YILINDA 9 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı, 2023 yılında 7’si resmi, 2’si de özel maç olmak üzere toplam 9 mücadeleye çıktı. Milliler, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Milli takım, son olarak Almanya’yı deplasmanda 3-2’lik skorla yendi.

MATEJ JUG DÜDÜK ÇALACAK

Galler - Türkiye karşılaşmasını müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak.

Millilerde Almanya maçı öncesinde Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kamptan ayrılmıştı. Emre Akbaba da Almanya karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı