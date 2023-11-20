O belediyeye 500 milyon TL ek bütçe mi geliyor?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 9. birleşimi 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nevzat Aslan Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE EK BÜTÇE TALEBİ

Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı ek bütçesi hakkında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifine göre, Şubat 2023 tarihinde Malatya’da meydana gelen depremler nedeni ile idarenin taşınmazlarında meydana gelen hasarların giderilmesi, şehrimizde hasar gören altyapı ve üstyapıların yapımı, başlamış yatırımların bitirilmesi ve yapılacak yeni yatırımlar için 2023 mali yılı bütçesine ek ödenek koyma ihtiyacı hâsıl oldu. Ek ödenek 500 milyon TL gidere karşılık aynı tutarda gelirle denkleştirildi.

İKİZCE İÇİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLDİ

Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde nazım imar planı değişikliği hakkındaki rapora göre,

“Malatya Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi ada nolu parsel; yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı'nda Resmi olarak olup Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.08.2022 tarih sayılı kararı ile 1/5000 Nazım İmar Askeri Alan olarak planlandığından; üst plana uygun olması amacıyla Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 01.11.2023 tarih ve 226 kararıyla onaylanan 1/1000 Uygulama İmar Planı Mekansal Yapım Yönetmeliği'nin imar ve bayındırlık komisyonu raporları görüşülerek kabul edildi.”

BÖLGENİN SOSYAL DONATI İHTİYACI KARŞILANACAK

Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi sınırları içerisinde tarım alanı fonksiyonuna sahip Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KOT) niteliğinde olan yaklaşık 20 adet parseli kapsayan alanda nazım imar planı, planlı alanlardaki kullanımların entegrasyonunun sağlanması, bölgenin sosyal donatı ihtiyacının karşılaması, ulaşım kademelenmesi dikkate alınarak hazırlanmış olup komisyonca uygun görülerek kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının 10. Birleşiminin ise 21 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.