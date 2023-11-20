Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Batman, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis dikkat!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada su baskını, heyelan, çatı uçması, buzlanma, ağaç veya direklerin devrilmesi, don olayı, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunularak şu ifadelere yer verildi:

“Doğu Anadolu'da beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte Batman, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Şırnak'ın doğusunun yükseklerinde, Hakkari'nin ve Van'ın yüksekleri ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların 21.11.2023 Salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.”

MALATYA, KAHRAMANMARAŞ VE ADIYAMAN'IN KUZEYİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR!

Meteoroloji’den yapılan son açıklama şu şekilde:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yüksek kesimleri başta olmak üzere Malatya ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”