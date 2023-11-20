Hazır betona yüzde 5 indirim

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Bakan Yardımcıları THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık ve Yönetim Kurulu Üyelerini 13 Kasım 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde kabul etti. Yapılan istişare sonunda Türkiye Hazır Beton Birliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Halkımızın ve Devletimizin Yanındayız” kampanyasını desteklediklerini açıkladı.
TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ KAMPANYAYA KATKI SAĞLAYACAK
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörünün en temel kolu olan hazır beton sektörünün temsilcisi olarak Hükümetimizin ‘Cumhuriyetimizin 100. yılında halkımızın ve devletimizin yanındayız’ başlıklı fiyat indirme kampanyasını destekliyoruz. Aldığımız son karar doğrultusunda, Türkiye çapında Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi firmalar, hazır beton satış fiyatına yüzde 5 indirim yaparak kampanyaya katkı sağlayacak. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.