Büyükşehir Belediye projeleri büyük beğeni alıyor

Tecde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Serpil Açıkgöz, hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

“Belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinliğe katıldık. Yüzüncü Yıl Parkı’mızı gezdik. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’ni gezdik. Gerçekten çok güzel olmuş. Malatya için gerekli olan bir yerdi. Beydağı Tabiat Parkı da çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

dedi.

“DEPREMZEDELER İÇİN DİKİLMİŞ OLAN ÇAMLARI ÇOK BEĞENDİM”

Hülya Soyar isimli kursiyer ise hizmetlerle ilgili olarak,

“Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuru Kayısı Lisanslı Deposu’nu gezdik. Çiftçilerimiz için önemli olabileceğini düşündüğüm bir yer olmuş. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Yeni Buğday Pazarı, Beydağı Tabiat Parkı’nı gezdik. Özellikle depremzedeler için dikilmiş olan çamları çok beğendim. Düşünenleri tebrik ederim. Beni duygulandırdı. Malatya’mız için Büyükşehir Belediyemiz güzel şeyler yapmış, tebrik ederim. Selahattin Gürkan Başkanımızın işi rast gelsin. İnşallah tekrar seçilir”

diye konuştu.

“VİZYONU OLAN YATIRIMLAR OLMUŞ”

Tecde Halk Eğitim Merkezi’nde görevli Gülsüm Soyar ise yapılan yatırımların Malatya için önemine dikkat çekerek,

“Öğrencilerimle beraber gezdiğim yerler gerçekten çok güzeldi. Bizleri de mutlu etti. Vizyonu olan yatırımlar olmuş. Yapılmış olan hizmetler Malatya’yı gerçekten rahatlatacak olan çalışmalar olacak diye düşünüyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel yatırımlar yapmış. Malatya’da böyle büyük yatırımlar görülmemişti. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Beydağı Tabiat Parkı her yer çok güzeldi. Gezdiğimiz yerlerden memnun kaldık. Selahattin Başkanımızın tekrar seçilmesini umuyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

dedi.

“HALKA SAĞLADIKLARI İMKÂNLARDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sağlamış olduğu imkânlar için teşekkür eden Nazan Yangözgül isimli kursiyer ise,

“Büyükşehir Belediyemizin tahsis etmiş olduğu araçlarla, Belediyemizin yapmış olduğu tesisleri gezdik, gördük. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuru Kayısı Lisanslı Deposu’nu gezdik. Güzel hizmetler olmuş. Emeklerine sağlık. Halka sağladıkları imkânlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Beydağı Tabiat Parkı yaz günlerinde ailemizle gelebileceğimiz güzel bir yer olmuş. Malatya’daki projelerinin kalanlarını da planlarına dâhil ettiklerine inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN