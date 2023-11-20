Ağır hasarlı binanın duvarı aracın üzerine çöktü

Olay Gaziantep’in İslahiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde ağır hasar alan ve yıkılmayı bekleyen bir binanın duvarı şiddetli rüzgarın etkisi ile binanın alt tarafına park eden 27 AFZ 897 plakalı A. Kaya ‘ya ait kamyonetin üzerine düştü. Yaşanan olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Olay anında araç içerisinde kimsenin olmaması felaketin önüne geçti.
Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken olay yerine çağırılan emniyet ekipleri bina çevresinde tedbir aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.