Kış lastiği mesaisi başladı

Karlı ve buzlu havalarda mağdur olmak istemeyen araç sahipleri, lastikçilere giderek araçlarına kar lastiği taktırıyor. Yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlarken, uygulama öncesi sürücüler lastik değişimi yaptırmak için lastikçilere gelmeye başladı. Lastikçi dükkanları önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar kışlık lastiklerini taktırmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kararıyla, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan ‘kış lastiği uygulaması’ 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla başlayacak. Kış lastikleri iklimsel değişimler nedeniyle farklılık gösteren hava şartları ve buna bağlı olarak değişen yol durumlarına karşı sürüş ve can güvenliğine katkıda bulunuyor.

“KAR LASTİKLERİ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ MAKSİMUMA ÇIKARIYOR”

Kış lastiğinin önemini ve özelliklerini belirten Bünyamin Kılıçparlar, “Kışlık lastiklerin ince kanalları sayesinde ıslak zeminde ve buzlu hava şartlarında can ve mal güvenliğine maksimum seviyeye çıkartıp hem canımıza hem malımızı koruyor. Yakıt tasarrufu sağlıyor. Fren mesafesi kısalıyor hem kendimiz için hem trafikte diğer araçlar için kullanmalıyız. Yazlık lastikler, kışlık lastikler gibi ıslak zeminde performans vermez. Düz lastik olduğu için kayma riski daha fazladır. Fren mesafesi daha uzundur. Patinaj yaptığı için yakıtı fazla yaktırır, aşınması hızlı olur. O yüzden kışlık lastikler şu an kullanılmalıdır. Bizim söylediklerimizin aynısını TÜV Türk Muayene İstasyonları da bildiği için öncelikle ticari, minibüs, kamyonet, ağır vasıta araçlarda olmak üzere herkese öncelik onlara zorunlu olmak şartıyla binek araçlara zorunlu değil ama takılmaz tavsiye ediliyor” dedi.

“VATANDAŞLAR ŞU ANKİ PİYASAYA GÖRE LASTİK FİYATLARINDAN MEMNUN”

Kış lastiğinin zorunlu olacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk yaşadıklarını söyleyen Kılıçparlar, fiyatların geçen seneye oranla yükselmesine rağmen talebin yoğun olduğunu ifade etti. Kılıçparlar, “1 Aralık’tan başlayıp 30 Nisan’a arası zorunluluk başlayacak. 1 Nisan’a kadar yoğunluk şu an güzel açıldı. Tahminim 1 Ocak’a kadar bu yoğunluk böyle devam eder. Sonrasında da 1 Nisan'a kadar durur. 1 Nisan'dan sonra yine yoğunluk artar. İşler beklediğimizden iyi. Esnaf memnun, güzel geçen yıla nazaran belli bir artış var tabii ki o da günümüz kira, elektrik masrafları, işçi masrafları, sigorta, işte lastik maliyetleri, her sektörde olduğu gibi lastiklerde de bir artış var. Vatandaşlar şu anki piyasaya göre lastik fiyatlarından memnun. Çünkü aracın diğer parçalarına göre lastik uygun yakıt fiyatları malum ortada. Araç işçilikleri parçaları ortada lastiği alıyorlar 60 bin km kullanıyorlar. O yüzden kullanıcı da memnun fiyatlardan. Fiyatlarda artış olmasına rağmen sürücülerin talebi var. Geçen yıla nazaran geçen yıl 4 lastik değişimi, balans 300 TL ye yaptığımız aynı aracı bu sene 500 TL’ye yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN LAZIM OLMUYOR AMA BİR SEFER LAZIM OLDUĞU ZAMANDA HAYAT KURTARIYOR”

Aracının genel kışlık bakımlarını yaptırdığını ve kar lastiğini taktıracağını aktaran Müslüm Yavuz, “Kışın duruş mesafesi falan çok iyi olduğundan dolayı kış lastiği takmak gerekiyor. Zaten yaklaşık 10 gün sonra takmayı düşünüyorum. Yazlık lastikte duruş mesafesi maalesef kışın özellikle kar, buz olduğu zaman duruş mesafesi uzundur yani ama kar lastiği olduğu zaman duruş mesafesi daha kısa, daha kısa olduğundan dolayı tercihtir. Bir de ne zaman buz olacağı, ne zaman kar olacağı belli değil. Özellikle bizim bölgemizde sürekli kar yok. Ne zaman buz olacağı belli olmaz. Buzlu bir alanda en ufak bir şekilde daha büyük maddi zararlara yol açabilir. Genel olarak arabanın bakımlarını yaptım. 10 gün sonra da kar lastiklerini taktıracağım. Belki her zaman için lazım olmuyor ama bir sefer lazım olduğu zamanda hayat kurtarıyor. Can ve mal güvenliği için önemli. Fiyatlar her şeyde arttığı gibi lastikler de arttı. Yani memnun değiliz ama yapılacak bir şey yok taktıracağız” diye konuştu.

