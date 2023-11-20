Uzmanlar 4.5 büyüklüğündeki Pütürge depremi için ne dedi?

Malatya’da depremler dinmiyor. Hemen hemen her gün artçı sarsıntıların yaşandığı ilde vatandaşlar her gün yaşanan artçı depremler nedeniyle korku ve panik yaşıyor. Bu kez Malatya’nın Pütürge ilçesi sallandı.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Merkez üssü Pütürge olan deprem ilçe sakinlerine korku ve panik dolu anlar yaşattı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak ifade etti. AFAD ve Kandilli uzunca bir aranın ardından aynı veriyi paylaştı.

PEKİ DEPREM UZMANLARI NE DEDİ?

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, bu depremin 2020 ‘de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki Elâzığ depreminin artçısı olduğuna dikkat çekerek” Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayı'nın Doğanyol segmentinin GB ucunda oldu. Deprem 24 Ocak 2020 depreminin 3 yıl sonra meydana gelen artçısı olup, 27 km GB'sında oldu.” ifadelerini kullandı.

Emekli jeoloji mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal’da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Önal, “Bugün Malatya'da olan 4.5 büyüklüğündeki deprem doğu Anadolu fayı (DAF) zonunda oldu. Artçı bir deprem. Depremler devam edebilir.” dedi.