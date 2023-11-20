Projeler koruma kurulunda! İşte Malatya’nın sembolünde son durum

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da 30’a yakın ağır hasarlı kültür varlığının tespit edildiğini belirten Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç, kentin en önemli kültür varlıklarından olan asırlık Teze Cami'de restorasyon kapsamındaki projelendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olurken onlarca kültür varlığı ise yıkıldı ya da hasar aldı.

Malatya’nın sembol yapılarından Teze (Yeni) Cami'nin de aralarında bulunduğu 30’a yakın kültür varlığı depremde etkilenirken bir çok yapı ise tamamen yıkıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Malatya’da depremden etkilenen kültür varlıklarının tespiti için görevlendirilen Harput İç Kale Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç,

“6 Şubat depremleri sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ-Malatya Afet Bölgesi Kültür Varlıkları İnceleme Kurulu oluşturdu. Biziler de ekip olarak depremlerden hemen sonra eserleri gezerek özellikle kültür varlıklarından acilen Malatya Müzesine taşınması gerekenleri belgeledik, raporlandırdık ve naklettik. Zaman zamanda sahayı geziyoruz”

dedi.

“PROJELER HAZIRLANDI KORUMA KURULUNDA GÖRÜŞÜLÜYOR”

İnceleme gezilerinin ilk durağının Yeni Cami olduğunu kaydeden Aytaç,

“Depremler sonrası yıkıntıların oluştuğu Yeni caminin enkazı altında kalan bazı eserlerine ulaşamamıştık. Yetki alanı itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakfılar Bölge Müdürlüğü, şehrin sembolü yapı hakkında hızlı hareket etti, projeler hazırlandı ve koruma kurulunda projeler görüşülüyor. Bugün yaptığımız incelemelerde yapıdan düşen birçok eser numaralandırılmış ve restorasyonda kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş. Bu anlamda bütün kurumlar yeterli çalışmaları sürdürüyor. Biz sahada diğer ilçelerdeki incelemelerimizi yaptık. Bazı eserleri Malatya Müzesi’ne naklettik”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı