Depremde zarar gören o mahalle yeniden ayağa kaldırılıyor

Asrın felaketi sonrasında yapılan yıkım çalışmalarında bozulan yollar ve kaldırımlar Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından yeniden yapılıyor. Yıkım çalışması sonrasında enkazların kaldırılmasına ve sonrasında yıkım yapılan binaların çevresinde temizlik yapan ekipler, iş makineleri tarafından bozulan kaldırımlara kilit taşı döşüyor.

MAHALLEYE 2 BİN 500 METREKARE KİLİT TAŞI

Ağır hasarlı binaların yıkımının bittiği Aslanbey Mahallesi’nde çalışma yapan Fen İşleri Ekipleri mahalle halkının kaldırımları kaldırabilmesi için mahalleye toplamda 2 bin 500 metrekarelik kilit taşı döşeme çalışması yapacak. Çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden Aslanbey Mahalle Muhtarı Tolga Toy,

“Yıkımların bitmsesiyle Battalgazi Belediyemizle görüşme yaptık. Görüşmelerden sonra ekipler çalışmalara başladı. Kaldırımlarımız yeniden yapılıyor. Yoğun bir çalışma yapılıyor. Bizlere desteğinden dolayı Başkanımız Osman Güder’e ve ekiplere teşekkür ediyorum.”

ifadelerini kullandı.

“MAHALLEMİZ ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞUYOR”

Mahalle sakinleri yıkımlardan sonra yolların ve kaldırımların bozulmasıyla çocukların okullara giderken zorluk çektiğini, yolda yürürken sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek yapılan çalışmalarla mahallenin eski günlerine kavuşacağını söylediler. Çalışmaların başlaması yönünde talimat veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden mahalleli yaşadıkları sorunların kısa süre içerisinde halledildiğini ifade ettiler.

ŞEHİT FEVZİ MAHALLESİ’NE STEBİLİZE ÇALIŞMASI

Şehit Fevzi Mahallesi’nde de stabilize serimi yapıldı. Ekipler mahalle kentsel dönüşüm kapsamında yapılan TOKİ binaların çevresinde çamur olan alanlara stebilize serimi gerçekleştirdi. Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ederek,

“Başkanımızın çabalarıyla mahallemizde kentsel dönüşüm yapıldı. Ev sahipleri evlerine kavuştuktan sonra bazı çevre düzenlemesi eksikliklerimiz vardı. Başkanımıza bunu ilettik ve ekipler hemen gelerek çalışma yaptı. Kentsel dönüşüm binalarının çevresine stebilize serimi yapıldı. Bu çalışmayla çamurdan kurtulduk.“

dedi.

Kaynak: BÜLTEN