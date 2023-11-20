Malatya ve bölge illerde hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu olarak geçeceğinin ifade edildiği raporda, beklenen yağışların kuvvetli yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu; Elazığ, Tuceli ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağmurlu olarak geçeceği (Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli),yağışların Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, Rüzgârların kuzeyli yönlerden orta ve kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/saat)şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Bingöl çevrelerinde beklenen kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölge genelinde Rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (70-90 km/saat şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar v.b. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada şunlar yer aldı:

Merkez Parçalı ve çok bulutlu 9, Akçadağ Parçalı ve çok bulutlu 10, Arapgir Parçalı ve çok bulutlu 8, Arguvan Parçalı ve çok bulutlu 9, Battalgazi Parçalı ve çok bulutlu 11, Darende Parçalı ve çok bulutlu 9,Doğanşehir Parçalı ve çok bulutlu 8,Doğanyol Parçalı ve çok bulutlu 11,Hekimhan Parçalı ve çok bulutlu 7,Kale Parçalı ve çok bulutlu 11,Kuluncak Parçalı ve çok bulutlu 7,Pütürge Parçalı ve çok bulutlu 9,Yazıhan Parçalı ve çok bulutlu 12,Yeşilyurt Parçalı ve çok bulutlu 9.