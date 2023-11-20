- Sağlık

20 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 20 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorularının yanıtını sizler için araştırdık. 20 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
20 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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20 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

ŞÜKRÜ ŞİRECİ ECZANESİ- MERKEZ

 ATATÜRK(KIŞLA) CADDESİ NO:37/A TÜRKİYE FİNANS YANI (DEFACTO ÜSTÜ)

GÜLSÜM ECZANESİ- MERKEZ

 MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KARŞISI ÜST GEÇİT ALTI N:4/A

BOTANİK ECZANESİ- MERKEZ

 İPEK CADDESİ FIRAT MAHALLESİ VENÜS SOKAK (20 MAYIS VAKIF LİSESİ CİVARI) NO:36/A

MELİS ECZANESİ- MERKEZ

ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

BETÜL ECZANESİ- BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ KIRKGÖZ CADDESİ HASIRCILAR YOLU OPET DEVAMI.

 
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Malatya- Sağlık

Muhabir  Salim Öz

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