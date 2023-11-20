20 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

20 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
ŞÜKRÜ ŞİRECİ ECZANESİ- MERKEZ
ATATÜRK(KIŞLA) CADDESİ NO:37/A TÜRKİYE FİNANS YANI (DEFACTO ÜSTÜ)
GÜLSÜM ECZANESİ- MERKEZ
MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KARŞISI ÜST GEÇİT ALTI N:4/A
BOTANİK ECZANESİ- MERKEZ
İPEK CADDESİ FIRAT MAHALLESİ VENÜS SOKAK (20 MAYIS VAKIF LİSESİ CİVARI) NO:36/A
MELİS ECZANESİ- MERKEZ
ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
BETÜL ECZANESİ- BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ KIRKGÖZ CADDESİ HASIRCILAR YOLU OPET DEVAMI.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.