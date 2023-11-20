Malatyalılar yarın dikkat! 76 mahalle etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’ne,
Bugün 10.00-11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz, Karakavak, Tecde, Turgut Özal, Özalper, Cevatpaşa mahallelerine,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Mullakasım, Hıroğlu, Hamidiye mahallerine,
Bugün 10.30-12.30 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper, İnönü, Samanlı, Şeyh Bayram, Abdulgaffar mahallerine,
Bugün 12.00-14.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Yeni ve Gayret mahallerine,
Bugün 13.00-16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik, Bahçebaşı, Yeni, Su, Gündüzbey, Tecde, Kadiruşağı, Kozluk, Üçgöze, Öncü, Aşağıköy, Ortaköy, Salkonak mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı, Bağyolu, Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Beykent, Dursunlu, Sarıkız, Yayladam, Karaçayır, Kızılhisar, Güzelyurt, Çayköy, Sofular, Ciritbelen, Yeni, Mimar Sinan, Sultanlı, Karabük, İstikbal, Ortapınar, Aşağıselimli, Yukarıselimli, Güzelyayla, Karıncalık, Başören, Karlık, Boğaziçi, İsmetpaşa, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü, Bahçedamı, Bıyıkboğazı, Göğebakan, Konaktepe, Çörmü, Alvar, Bicir mahallerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar, Görgü, Karapınar, Kırlangıç, Kuyulu mahallerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde, Bostanbaşı, Karakavak, Yakınca mahallerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Ulutaş, Bostanbaşı, Konurtay, Behramlı mahallerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Kömüşhan Mahallesi’ne,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Söğütlü, Tanışık, Gülümuşağı, Uluköy, Kadıçayırı, Toygar, Boran, Bahçelievler mahallerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Çayköy, Bahçelievler, Çörmü, Alvar, Boğaziçi, İsmetpaşa, Yeni, İstiklal, Ortapınar, Bicir, Sofular, Başören mahallerine,
22 Kasım Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde, Bostanbaşı, Karakavak, Yakınca mahallerine,
22 Kasım Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Küçüklü, Çavuşlu, Medişeyh mahallerine,
22 Kasım Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek ve Mahmutlu mahallerine,
23 Kasım Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Dedeköy, Düztarla, Üçdeğirmen, Tepebaşı, Salkımlı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, İkizpınar, Bentköy, Darıpınar, Erdemli, Mahmut Dursun mahallerine,
23 Kasım Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırkpınar, Göktarla, Şahnahan, Yaka, Samanköy, Dilek, Tepeköy, Kendirli, Topraktepe, Sütlüce, Bindal, Suluköy, Duranlar, Cumhuriyet, Şeyhler, Mahmutlu, Özal mahallerine,
23 Kasım Perşembe günü 10.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğlu Çiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Bulgurlu, Göller mahallerine,
23 Kasım Perşembe günü 10.00-17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Eğribük Mahallesi’ne,
24 Kasım Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Mollauşağı Mahallesi’ne,
24 Kasım Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Eğribük Mahallesi’ne,
24 Kasım Cuma günü 10.00-18.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı, Beydağı, Uluköy, Salkonak, Üzümlü, Üçgöze, Gülümuşağı, Fırıncı mahallerine, elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.