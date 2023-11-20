Malatya’nın o ilçesi 4.5’lik depremle sallandı

Malatya’da depremler dinmiyor. Hemen hemen her gün artçı sarsıntıların yaşandığı ilde vatandaşlar her gün yaşanan artçı depremler nedeniyle korku ve panik yaşıyor. Bu kez Malatya’nın Pütürge ilçesi sallandı.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Merkez üssü pütürge olan deprem ilçe sakinlerine korku ve panik dolu anlar yaşattı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak ifade etti. AFAD ve Kandilli uzunca bir aranın ardından aynı veriyi paylaştı.