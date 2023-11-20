Çiftçiler üretimi mi bırakıyor?

Emekli çiftçilere bir defaya mahsus 5 bin TL’nin verilmemesi, Malatyalı ziraat odaları başkanlarını ve çiftçileri bir bir ayaklandırıyor. Önce Yazıhan Ziraat Odası, şimdide Arguvan Ziraat Odası bu duruma tepki gösterdi. çiftçilerin içinde bulunduğu durumu değerlendiren ve BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamada bulunan Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, çiftçilerin bu haktan mahrum edilmemesi gerektiğini söyledi.

“ÇİFTÇİLER MAĞDUR DURUMA DÜŞÜRÜLDÜ”

“Emekli çiftçilerimiz Cumhuriyetin 100.yılına özel olarak emeklilere bir defaya mahsus olarak verilen ikramiyeden maalesef yararlanamamış ve mağdur olmuşlardır” diyen Aslantürk, şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın emeklilerimizin hesaplarına bir defaya mahsus olarak 5 bin TL yatacak beyanı olmasına rağmen çiftçi emeklilerimiz bu söylemden ayrı tutulmuş verilen bu ikramiyeden yararlanamamışlardır. 2 Kasım 2023 tarih 35357 sayılı kanunun 20. maddesi 5510 sayılı Kanununa eklenen 98. geçici maddesi ile söz verilen bu ikramiye emekli olan çiftçilerimize yatmamış ve mağdur duruma düşürülmüşlerdir. Fakat yapılan açıklamada ‘emeklilerimizi mağdur etmeyeceğiz’ ibaresi olmasına rağmen yapılmış olan açıklama ile uygulanan sistem arasındaki tutarsızlıktan dolayı büyük oranda mağduriyet yaşanmasına neden olmuştur.”

“ÇİFTÇİLER EMEKLİLERDEN AYRI TUTULDU”

Çiftçilerin bu sorununun çözülmesini talep eden Aslantürk,

“Bin bir zorluklarla çalışıp çabalayan, ülke ekonomisine büyük oranda katkıda bulunan, zaten yorgun olan çiftçilerimizi reva görülen bu yanlış ve haksız uygulama daha çok yormuş ve üretimi bırakma kararı almalarına neden olmuştur. Çiftçi Kayıt Sitemi (ÇKS) sistemine kayıtlı olan emekli çiftçilerimize büyük bir haksızlık ve adaletsizlik yapılmış ve ikramiye verilen diğer emeklilerden ayrı tutulmuşlardır. Bunca emek ve çabayla yılmadan, usanmadan büyük bir özveriyle çalışan, üreten çiftçilerimiz daha fazla mağdur edilmemeli ve cezalandırılmamalıdır. Hayal kırıklığına uğrayan çiftçilerimizin bu mağduriyetleri acilen çözülmelidir ve verilen söz bir an önce yerine getirilmelidir”

ifadelerine yer verdi.

“BENCE BU HAKSIZLIK”

Emekli olduğunu ifade eden çiftçi Kadir Özgül isimli vatandaş ise,

“Ben emekliyim. Hala çiftçilik yapıyorum. Emekliyim. Ben çiftçilik yaptığım için bir defa mahsus verilen 5 bin TL’den yararlanamıyorum. Bence bu haksızlık. Aldığım para bana yetmiyor. Hem üretimin sürekliliği hem de kendi geçimim için çiftçilik yapıyorum ki, galiba bu suç. Üretim yapmayı bırakalım o halde. Malatya’daki çiftçilerin yüzde 70’i emekli ve yaklaşık 60 yaşlarındalar. Düşününki bu insanlar çiftçiliği bıraktı, o zaman ne olur? Resmen bize üretim yapmayın, verdiğimiz az maaşla geçinin diyorlar”

ifadelerine yer verdi.