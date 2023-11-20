İlk ara tatil sona erdi Öğrenciler yeniden okul yolunu tuttular

6 Şubat tarihli depremlerin ardından şehrin tekrar normalleşmeye başlaması amacı ile 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayan eğitim öğretim yılında Malatya’da 410 okulda 153 bin 927 öğrenci ders başı yapmıştı. 13 Kasım itibari ile birlikte bir hafta tatil yapan öğrenciler bugün tekrar okulların yolunu tuttular.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan bir haftalık tatilin ardından öğrenciler bugün tekrar ders başı yaptılar. 2023-2024 eğitim öğretim yılı, yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayıp, 2 Şubat 2024 Cuma tarihinde sona erecek.

Yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma gününde son bulacak. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. 14 Haziran 2024 tarihinde ise 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona ermiş olacak.