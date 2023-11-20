Ne araç alan ne de satan var!

İkiz depremlerin ardında neredeyse bitme noktasına gelen 2. el araç ticaretinde yaz aylarında bir hareketlilik yaşansa da havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin gelmesi ile birlikte sektörde şu sıralar bir durgunluk yaşanıyor. Bu yıl depremlerin etkisi ile satıcılar aracını istediği fiyata satamazken, araç almak isteyen vatandaşlar da fiyatları yüksek buluyor.

BİR DURGUNLUK SÖZ KONUSU

2. el araç fiyatlarında bir düşüş yaşandığını dile getiren Selçuk Çermik isimli galerici esnafı, “Şu sıralar 2. el araç fiyatlarında bir düşüş yaşanıyor ama bu düşüşe rağmen bir alıcı yok. Eskiden günde 2-3 araç satarken şu sıralar ayda bir ya da iki araç satabiliyoruz. Ekonominin durumu da ortada kış ayları masraf ayları o yüzden şu sıralar satışlar durgun” ifadelerine yer verdi.

“SADECE BAKMAKLA YETİNİYORUM”

Araç almak için Galericiler Sitesine geldiğini belirten Yılmaz Seren isimli vatandaş ise, “2. el bir araç almayı düşünüyordum ama fiyatları görünce biraz kararsız kaldım. Fiyatlar çok yüksek. En son eylül ayında gelmiştim o zamana kadar fiyatlarda bir gerileme var ama ona rağmen fiyatlar hala yüksek. Şu an sadece bakmakla yetiniyorum” şeklinde konuştu.