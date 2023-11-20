20 Kas 2023 - 09:38 - Gündem

Maraş, Adıyaman ve Elazığ dikkat! Adıyaman’da 2, Maraş’ta 7 mahalle etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş, Elâzığ ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.