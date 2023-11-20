Maraş, Adıyaman ve Elazığ dikkat! Adıyaman’da 2, Maraş’ta 7 mahalle etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş, Elâzığ ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.
ADIYAMAN’DA ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Kayalık Mahallesi Hürriyet, Hısnı Mansur, 30 Ağustos, Aşık Veysel, Haydar Efendi Caddelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Alitaşı Mahallesi’ne elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
KAHRAMANMARAŞ’TA ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:
“Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Andırın İlçesine bağlı Anacık, Erenler, Kızık mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Suçatı, Beşbağlar mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Elbistan İlçesine bağlı Söğütlü, Çıtlık mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
ELAZIĞ’DA ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:
“Yarın 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Ulukent Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Kovancılar İlçesine bağlı Çay Başı Mahallesi’ne,
Yarın 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Aydınlar, Aslankaşı, Hal köylerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Obuz, Ala Yaprak köylerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Sivrice İlçesine bağlı Sanayi Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Keban İlçesine bağlı Gökbelen, Üçpınar, Örenyaka, Kuşçu, Bahçeli, Çevrekaya, Göldere, Akçatepe, Akgömlek, Koyunuşağı, Akuşağı, Topkıran, Hüyükköy, Kumlutarla köylerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Maden İlçesine bağlı Yıldızhan, Bahçedere, Elmasuyu, Çakıroğlu, Polatköy, Durmuştepe, Başkaynak, Akbuğday, Kavak, Naldöken, Altıntarla, Işıktepe, Alaattinköy, Üçlerce köylerine,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Maden İlçesine bağlı Hanevleri, Dutpınar köylerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.