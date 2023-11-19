Malatya’da depremler neden halen devam ediyor? Artçı mı yoksa öncü deprem mi?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinde sarsıntılar sürüyor. Bu kapsamda Malatya’da da depremler yaşanırken, bunların artçı mı yoksa öncü mü olduğu merak ediliyor. İşte konuya ilişkin uzman ismin yorumu…

ARTÇILAR NEDEN HALEN SÜRÜYOR?

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“1901 yılında Bulgaristan Varna açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin artçıları yaklaşık olarak 4 yıl sürmüştü. Deprem bölgesinde 9 saat arayla biri 7,8 biri 7,6 büyüklüğünde iki deprem yaşadık. Bunun yanı sıra 20 Şubat’ta 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem daha yaşadık. Artçıların bu kadar uzun süredir devam etmesi olağan bir durumdur”

ifadelerine yer verdi.

YEŞİLYURT, PÜTÜRGE, ÇELİKHAN…

Malatya’daki depremi örnek gösteren Öğüt,

“Ayrıca 7,6 Elbistan-Ekinözü depremi sonrası Malatya’da 5,7, Göksun’da 6,0 büyüklüğünde iki deprem daha olmuştu. Bundan dolayı özellikle Göksun, Yeşilyurt, Pütürge, Çelikhan, Kırıkhan, Antakya, İskenderun gibi yerlerde artçıların devam etmesi olağandır”

diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

ARTÇI MI ÖNCÜ MÜ?

“Özellikle 6 Şubat’ta kırılan fayların üzerinde olan her deprem artçıdır ve öncü diye kesinlikle tanımlayamayız. Malatya ve Hatay’da artçıların bir ana unsuru da bölgeye stres transferi olmuştu. Lütfen endişelenmeyiniz.”