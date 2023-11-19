Komşuda 1 kişi sel sularına kapıldı

Ülke genelinde devam eden yağışlar Malatya’nın da içinde olduğu bölgede şiddetini ara ara artırıyor. Bu kapsamda Diyarbakır’da sel ve su baskınları yaşandı, 1 kişi sulara kapıldı.

Ülke genelinde devam eden yağışlar Malatya’nın da içinde olduğu bölgede şiddetini ara ara artırıyor. Bu kapsamda Diyarbakır’da sel ve su baskınları yaşandı, 1 kişinin sulara kapıldığı bildirildi.

AFAD’TAN AÇIKLAMA, ŞAHIS BULUNDU MU?

AFAD tarafından yapılan açıklamada,

“Diyarbakır Bugün Diyarbakır il genelinde başlayan aşırı yağışlar sel ve su baskınlarına neden olmuştur. Hani ilçesinde sel felaketi nedeni ile bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiş; arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda kayıp vatandaşımız ağır yaralı olarak kurtarılmış; 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz”

ifadelerine yer verildi.