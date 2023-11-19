Deprem bölgesinde sarsıntılar sürüyor

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu kapsamda Adana’da az önce bir deprem meydana geldi.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken Adana’da az önce bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ayrıntıları paylaştı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 21.39’da Adana Saimbeyli-Avcıpınarı merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 5 kilometre derinlikte olurken bazı vatandaşlarca hissedildi.

Öte yandan bilindiği üzere Malatya’da geçtiğimiz hafta 4.0 büyüklüğüne varan birkaç deprem yaşandı.