Deprem bölgesinde sarsıntılar sürüyor

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu kapsamda Adana’da az önce bir deprem meydana geldi.
Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken Adana’da az önce bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ayrıntıları paylaştı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 21.39’da Adana Saimbeyli-Avcıpınarı merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 5 kilometre derinlikte olurken bazı vatandaşlarca hissedildi.
Öte yandan bilindiği üzere Malatya’da geçtiğimiz hafta 4.0 büyüklüğüne varan birkaç deprem yaşandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.