Ne Şile ne Zonguldak ne de Bolu! Yağış rekorunu Malatya kırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, mm miktar ölçüsünden bakıldığında gerçekleşen en fazla yağış Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde oldu. İşte ülke genelindeki durum ve Malatya özelinde değerlendirme…

Bilindiği üzere AFAD 72 il için sarı ve turuncu uyarılar yaptı. Bu şehirler arasında Malatya da vardı ve valilik, kaymakamlıklar, il AFAD müdürlükleri bilgilendirilmişti. Bu bağlamda iki gündür gerçekleşen yağışlarda Doğanşehir’in rekor kırdığı görüldü.

DEPREMİN YERLE BİR ETTİĞİ KURUCUOVA İLK SIRADA

Nitekim Meteorolojinin 18 Kasım 2023 ile 19 Kasım 2023 tarihleri arasında “Ölçülen Toplam Yağışlar” verilerine göre, en fazla yağış miktarı 136,5 mm yağış ile depremin yerle bir ettiği Doğanşehir Kurucuova’da gerçekleşti.

Kurucuova’yı 126,1 mm yağış ile Mersin Toroslar ve 124,2 mm Mersin Anamur ile 121,4 mm ile Mersin Mezitli izledi.

OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ ŞEHİRLERDEKİ YAĞIŞLAR

Mersin’i sırasıyla Adana, Adıyaman, Bursa, Yalova, Kayseri, Bingöl izledi.

Bugün yağmur sularının bastığı ve hatta okulların tatil edildiği İstanbul Şile’de 80,2 mm yağış oldu.

Ayrıca tüm gün yağışla boğuşan ve yine okulların tatil edildiği Zonguldak’ta en fazla yağış 80,3 mm şeklinde oldu.

Okulların tatil edildiği diğer konumlar olan Düzce Akçakoca’da 67,7 mm, Sakarya Hendek’te 59,2 mm, Bolu’da en fazla 39,4 mm yağış oldu.